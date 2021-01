L’Atalanta spreca punti con le piccole? I dati dicono di no: per tornare in Europa occorre crescere con le «medie»

L o 0-0 contro il Genoa si porta dietro un po’ di rammarico, come sempre quando l’Atalanta non esce dal campo coi tre punti, specialmente contro squadre che in classifica hanno a volte meno della metà dei punti. Tante le occasioni, anche se meno nitide del solito. Totale e spietato il dominio sul campo, ma a volte non basta, a volte tocca al singolo pescare la giocata giusta e a volte può non riuscirci. È il calcio. Un mezzo passo falso che su Corner abbiamo analizzato nei dettagli, guardando i numeri. Ora, lo sguardo si allarga e va indietro alle scorse stagioni. Quanti punti ha perso l’Atalanta, da quando c’è Gasperini in panchina, con le squadre di bassa classifica? Abbiamo cercato di capirlo, per scoprire dove i nerazzurri dovrebbero migliorare per centrare la terza qualificazione alla Champions League consecutiva. Abbiamo deciso di dividere le squadre che l’Atalanta ha affrontato negli ultimi cinque campionati (compreso quello in corso): in prima fascia ci sono le sei squadre arrivate insieme ai nerazzurri nelle prime sette posizioni, in seconda fascia quelle classificate dall’ottavo al dodicesimo posto e nella terza quelle che hanno lottato per non retrocedere, quindi dal tredicesimo al ventesimo posto. La premessa è che i dati di questa stagione sono - ovviamente - incompleti. Mancano due partite, contro Udinese e Milan, ma soprattutto siamo solo al girone d’andata e siamo abituati a vedere un’Atalanta in crescita nella fase finale e decisiva della stagione.