L’Atalanta torna regina dell’Under: i dati dei minuti giocati nel 2021. Carnesecchi leader, e quante note positive

Come al solito all’interno della rappresentativa giovanile ci sono volti nuovi e vecchi. Ragazzi che hanno partecipato per l’intera annata ed altri che hanno invece dovuto abbandonare, per limiti di età, nell’estate 2021. L’Atalanta - ovviamente parliamo di tutti i giocatori di proprietà nerazzurra non solo quelli che militano nella squadra nerazzurra ma pure quelli dati in prestito - ha saputo fornire, al momento del cambiamento, facce nuove per rinforzare l’Under 21 e questo le ha permesso di raggiungere questo primato. A livello di minuti totali disputati il podio appartiene a Raoul Bellanova.