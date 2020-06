L’attacco dell’Atalanta e le big europee: solo il Bayern segna di più, ma in altre 2 classifiche Bergamo comanda. Tutti i dati

L’ Atalanta è ripartita da dove aveva lasciato. Quattro gol nell’ultima partita giocata prima dello stop al calcio, contro il Valencia, quattro ieri sera, contro il Sassuolo. Una squadra che sembrerebbe, almeno dai primi novanta minuti, aver sofferto meno questo lungo periodo di pausa. Impossibile quantificare il numero di record stracciati dalla squadra di Gasperini negli ultimi anni, ma è interessante notare come i nerazzurri continuino a salire nelle classifiche europee del rendimento sul campo. Ieri, per esempio, l’Atalanta ha raggiunto il secondo posto per media gol in campionato, tra i cinque più importanti tornei continentali. Vediamo tutti i dati.