D opo tre mesi di attesa, congetture e auspici, giovedì avremo finalmente il sorteggio della fase a gironi di Champions League: la cerimonia prenderà il via alle 18 al Grimaldi Forum del Principato di Monaco e sarà trasmessa in diretta da Eurosport, visibile sia su Sky che su Dazn. Chi invece volesse gustarsela insieme ad altri atalantini può seguirla dal maxischermo dell’Edoné di Redona che assicura il 20 per cento di sconto sulle consumazioni agli abbonati di Corner.