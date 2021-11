Le prospettive dei gironi di Champions ed Europa League: cosa aspetta l’Atalanta se si qualifica o se finirà al terzo posto

L iverpool e Bayern sono le prime squadre che l’Atalanta dovrà evitare in caso di qualificazione agli ottavi di Champions League. Mancano due giornate alla fine della fase a gironi: per ora ci sono solo i primi verdetti. Sono quattro le formazioni che hanno già aritmeticamente arpionato l’eliminazione diretta: Liverpool, Bayern Monaco, Ajax e Juventus. Di queste, l’inglese è l’unica che è già certa del primo posto, obiettivo che non è matematico ma comunque scontato per tedeschi e olandesi: perché ciò non accada, entrambe dovrebbero perdere con i fanalini dei due gironi e poi 4-0 in casa, rispettivamente contro Barcellona e Sporting Lisbona. L’Atalanta, se passerà il turno da seconda, dovrà stare attenta a queste tre: di certo, sarebbe auspicabile un remake con l’Ajax piuttosto che un bis con il Liverpool o una prima assoluta con il Bayern. Impossibile l’incrocio con la Juventus, perché gli ottavi vietano i derby tra connazionali. Ma ci sono tante altre squadre da temere, anche se non ancora formalmente qualificate: Manchester City e Real Madrid che sono già prime, ma anche Paris Saint-Germain, Chelsea, Barcellona, Borussia Dortmund e Atletico Madrid, che pure rischiano di arrivare seconde ed essere spauracchio per chi vince il girone. Quindi, attenzione perché quest’anno anche il primato non mette al riparo da possibili complicazioni. La certezza, intanto, è che chi va avanti non potrà incrociare Lipsia, Malmö e Besiktas, già fuori dalla Champions (i turchi, tra l’altro, hanno possibilità più che remote di ripescaggio in Europa League): l’eliminazione anticipata dei tedeschi è una notizia, anche se il girone di ferro con City e Psg non la rende una sorpresa. Di seguito analizziamo la situazione degli otto gironi, con le percentuali di qualificazione di ogni squadra, in base a classifica, valori e calendario.