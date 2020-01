Le squadre e la corsa ai social: in testa il Barça: 260 milioni di follower. L’Atalanta verso il suo primo milione. Tutti i dati

U n tempo la notorietà di una squadra era misurata dal numero di copertine e dagli articoli di giornale che le venivano dedicati. Si trattava quindi di soddisfazioni morali, intangibili, difficili da monetizzare. Finire in prima pagina infatti non incrementava in alcun modo i ricavi del club, ma solo l’ego della proprietà, della dirigenza e dei tesserati. Con l’avvento dei social network, invece, i club possono raggiungere direttamente i propri tifosi e conquistarne di nuovi, in ogni parte del globo, senza passare per il tramite dei mass media. Oltre tutto, chi dispone di una grande «fanbase» può anche monetizzarla, guadagnando direttamente e indirettamente. Nei giorni scorsi l’azienda tedesca Result Sports, specializzata in comunicazione e marketing digitale, ha diffuso l’ultima edizione del Global Football Digital Benchmark. In questo studio, aggiornato al 31 dicembre 2019, vengono presentate tutte le 214 società calcistiche che vantano almeno un milione di follower in tutto il mondo.