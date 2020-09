L’età delle finaliste europee? Più bassa dell’Atalanta. Quindi ha ragione Gasp: servono novità (ma senza esagerare)

I l felice cammino dell’Atalanta in Champions ci ha portato negli ultimi mesi a confrontarci con i più grandi squadroni d’Europa sia dal punto di vista della potenza economica che sul livello tecnico. Nelle righe che seguono abbiamo provato invece a paragonare la società nerazzurra con le altre finaliste di Lisbona in merito all’età anagrafica della rosa per cercare di cogliere elementi di interesse per il prosieguo della crescita del club bergamasco. Da subito precisiamo che nella raccolta dei dati abbiamo volutamente selezionato solo i calciatori che hanno disputato almeno 1 minuto sul rettangolo di gioco: questo permette di avere un dato più significativo rispetto alla rosa complessiva che spesso comprende giovani aggregati ai titolari mai utilizzati, infine i dati riportati si riferiscono alla situazione odierna e non a quella di inizio stagione, insomma parliamo dell’età media con cui le squadre si accingono ad affrontare la nuova stagione.