L’età media dei calciatori nei 5 campionati top d’Europa. La Serie A è la più vecchia, ma l’Atalanta ha un piccolo record

T empo fa siamo stati sollecitati da un lettore ad un approfondimento riguardante l’età media delle rose calcistiche e degli esordienti. Il lavoro ci è apparso da subito piuttosto impegnativo ma anche interessante e quindi abbiamo accettato la sfida. Il risultato scaturito dall’analisi descrive le peculiarità e le differenze dei cinque campionati maggiori europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue1. La prima analisi ha riguardato l’età media delle squadre partecipanti a questi campionati. Per avere un campione sufficientemente rappresentativo abbiamo analizzato le ultime dieci stagioni complete, prendendo quindi in esame tutti i numeri dalla stagione 2010/11 a quella 2019/20.Il risultato, forse non così inaspettato, è che la serie A non è un campionato per giovani. L’esito è piuttosto impietoso per il nostro campionato maggiore di calcio: la Serie A è, tra i cinque, la competizione con l’età media più alta. In Italia l’età media delle squadre partecipanti alle ultime dieci stagioni è stata di 27 anni e 360 giorni, praticamente 28 anni. Il campionato più giovane è quello tedesco, che fissa il suo risultato medio a 25 anni e 201 giorni, ben due anni e 5 mesi meno della media italiana. In mezzo ci stanno tutti gli altri, a partire dai secondi, gli inglesi, che ottengono un risultato che li colloca a un anno e 3 mesi meno dell’Italia. Vediamo l’esito analitico del nostro approfondimento.