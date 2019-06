L’infortunio di Muriel: cos’è, e come guarisce, il legamento collaterale

di Robin Albergoni

Fisioterapista

Luis Muriel è un giocatore dell’Atalanta, ma, come noto, si è infortunato al ginocchio durante la Copa America: un contrasto gli è costato una lesione del legamento mediale collaterale del ginocchio sinistro. In questo approfondimento, il fisioterapista Robin Albergoni ci spiega tutto, su infortunio, modalità e tempi di recupero.

I l legamento mediale collaterale (LMC) è un grosso tessuto fibroso presente nell’aspetto interno del ginocchio. Le sue fibre decorrono tra due ossa dell’arto inferiore, il femore e la tibia. Insieme ad altri tre principali legamenti (legamento crociato anteriore e posteriore e legamento collaterale laterale) garantisce la stabilità al ginocchio. Il legamento mediale collaterale, costituito da molte fibre di collagene e piccole fibre elastiche, non solo funziona per controllare il movimento eccessivo limitando la mobilità articolare, ma è anche una fonte di propriocezione, ovvero la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli, senza il supporto della vista. È considerata un sesto senso in quanto è regolata da una parte specifica del cervello.