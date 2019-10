L’infortunio di Zapata: cos’è il «complesso degli adduttori», e come si guarisce

di Robin Albergoni

Fisioterapista

I l complesso degli adduttori dell’anca è composto da cinque muscoli: il grande adduttore, l’adduttore lungo, l’adduttore breve, il gracile e il pettineo. Occupano la parte mediale della coscia e tutti insieme ovviamente concorrono al movimento di adduzione dell’anca, durante il quale la coscia si avvicina alla linea mediana del tronco. Un esempio di vita quotidiana è durante l’accavallamento delle gambe da seduti. Per quanto riguarda le attività sportive come il calcio gli adduttori svolgono un ruolo fondamentale in gesti tecnici come il tiro e il passaggio.