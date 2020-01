L’oroscopo dell’Atalanta? Lo fa l’algoritmo di Espn. Toccate ferro, col Valencia...

di Morgan Guida

N ormalmente non ci fideremmo molto degli statunitensi in quanto a «soccer», ma date le precedenti previsioni azzeccate dal progetto «FiveThirtyEight» di ESPN forse dovremmo dar loro maggior credito. Prima di tutto però un «grazie» per la segnalazione di questo portale va all’abbonato Robi Canavesi , segno che la partecipazione nei commenti è importante e può dare idee per nuovi articoli, come quello che state per leggere. Tornando al punto centrale di questo articolo, chi è ESPN e cosa è il progetto FiveThirtyEight? E soprattutto, cosa dice a proposito dell’Atalanta? Ora ve lo sveleremo.