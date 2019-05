Lustratevi gli occhi: ecco le 100 reti dell’Atalanta. Un kolossal di gol

D a Toloi a Ilicic, dal Sarajevo alla Juventus. In mezzo, cento gol. I cento gol che l’Atalanta è riuscita a segnare in questa stagione nelle tre competizioni che l’hanno vista protagonista: i preliminari di Europa League fino alla partita con il Copenaghen, la Coppa Italia fino alla finale con la Lazio e il campionato fino alla partita con la Juventus. Cento gol, sette minuti, realizzati da Carlo Canavesi. Qui sotto una piccola anteprima. Per i nostri abbonati, c’è la versione intera. Sette minuti di puro godimento. Se volete abbonarvi al volo, andate su https://scopricorner.ecodibergamo.it.