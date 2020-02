Malinovskyi e i gol segnati con i cambi: l’Atalanta ha la panchina più «calda» della Serie A

F inalmente vittoria, anche a Firenze, dove l’Atalanta non portava a casa tre punti dal 1993. Una vittoria sofferta, sudata, in un ambiente piuttosto ostile. Una partita in cui i nervi sono stati protagonisti e la squadra di Gasperini, con grande freddezza, è riuscita in quella che a un certo punto della gara poteva sembrare un’impresa. Decisivo il gol di Malinovskyi, entrato solo sei minuti prima dalla panchina, al posto di Pasalic, che il gol l’aveva solo sfiorato in almeno due occasioni. Quello di Malinovskyi è stato l’undicesimo gol segnato dall’Atalanta con un giocatore entrato dalla panchina e la squadra di Gasperini è la migliore in Serie A in questa particolare statistica. Non male, visto che spesso si rimprovera all’allenatore piemontese di aver qualche difficoltà con le sostituzioni. E chi c’è al secondo posto?