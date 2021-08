Manchester, Villarreal, Young Boys: ecco le tre (diversissime) storie di calcio che aspettano l’Atalanta in Champions

L a Storia, con la esse maiuscola, il modello da imitare e i nuovi padroni di un calcio magari non emergente ma comunque rognosetto come quello svizzero. La nuova avventura in Champions dell’Atalanta si muove tra un ritorno a Manchester 2 anni dopo la prima volta, ma questa volta sulla sponda Red, il debutto bernese contro lo Young Boys e un incrocio tutto da vivere con il Villarreal, ovvero quello che i nerazzurri vorrebbero probabilmente diventare in campo internazionale: una squadra capace di entrare a gamba tesa nel salotto buono del calcio spagnolo, sorpassare a destra quello basco ultimamente in decadenza e diventare il club più in voga della Comunità Valenciana. Già, perché Villarreal, poco più di 50mila abitanti, centro celebre per le ceramiche, è a una cinquantina di chilometri da Valencia e da quel Mestalla che ci fa venire ancora i lucciconi al ricordo. Ma partiamo dall’alto, geograficamente e come numero di trofei. Lo United è la squadra più titolata d’Inghilterra, una delle 5 in Europa (le altre sono Juventus, Ajax, Bayern e Chelsea) ad avere vinto almeno una volta ogni trofeo europeo possibile.