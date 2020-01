Mercato Atalanta, focus sugli obiettivi. Trincao, il «sosia» di Ilicic. Czyborra e Bryan, terzini a tutta fascia

L a seconda settimana del mercato di gennaio, comincia a delineare strategie e nomi caldi per ogni club di Serie A. Anche l’Atalanta non può sfuggire a queste logiche, così, dopo aver perfezionato il prestito di Caldara dal Milan, il club nerazzurro si trova impegnato su diversi fronti, tra giocatori in partenza e obiettivi più o meno dichiarati. Ovviamente chi si occupa di mercato, tende a smentire ogni voce fino a quando l’acquisto non è perfezionato nei dettagli, ma in questi giorni tre «piste» hanno preso maggior consistenza rispetto alle altre e rispondono ai seguenti profili: Francisco António Machado Mota de Castro Trincão, (comprenderete ovviamente le ragioni per cui, d’ora in poi in abbrevieremo in Trincao) dello Sporting Braga; Lennart Czyborra, tedesco che gioca in Olanda tra le file dell’Heracles e, anche se è una voce molto più defilata, Joe Bryan, difensore inglese del Fulham (Championship, la «serie B» inglese). E’ possibile che tutti, qualcuno o nessuno dei tre giocatori possa poi realmente vestire la maglia nerazzurra, ma niente ci vieta di dare un’occhiata approfondita alle caratteristiche dei tre.