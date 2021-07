Mercato, mentre l’Atalanta aspetta Frabotta e Koopmeiners le altre cosa fanno? Ecco il punto, squadra per squadra

T erminati gli europei e la Copa America, il mercato delle big della Serie A inizia ad entrare nel vivo. Perché i ritiri sono iniziati e alla prima giornata di campionato manca ormai solo un mese. I movimenti dell’Atalanta li conosciamo e non ci sono grosse novità rispetto alle ultime settimane: significa che la società sta lavorando in silenzio, come sempre nelle scorse estati. Fondamentale è stato risolvere subito l’enigma del portiere: la prossima stagione ci sarà Juan Musso, prelevato per 20 milioni dall’Udinese, a difendere i pali nerazzurri. Gli obiettivi, poi, li conosciamo: un centrocampista (Koopmeiners?), una riserva di Gosens (Frabotta?) e un difensore centrale. Staremo a vedere. Questo approfondimento è però dedicato alle altre, alle squadre che anche nella prossima stagione si giocheranno le posizioni nobili della classifica con l’Atalanta. C’è chi è partito forte, per poi rallentare, ma nella maggior parte dei casi ci si sta cercando di orientare in un mercato diverso dal solito, sicuramente con meno risorse economiche a disposizione.