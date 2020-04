Nella Champions dei social l’Atalanta «fatica» solo su Twitter. Ma su Facebook e Instagram sta volando: ecco tutti i dati

L’ irruzione del coronavirus nelle nostre vite ha generato migliaia di morti e giustamente portato all’interruzione dell’attività sportiva. Costretti in casa dalle misure restrittive imposte dai governi, le persone hanno aumentato in modo esponenziale l’utilizzo di Internet. Il web ha subito una pressione senza precedenti, con aumenti di traffico su tutti i principali siti e sui social network. Questo fenomeno potrebbe però non riguardare le pagine social delle società sportive perché il maggior tempo a disposizione per navigare rischia di essere compensato dall’assenza di competizioni. Non essendoci immagini, video e post sulle gare, né esistendo operazioni di calciomercato, l’interesse degli appassionati è destinato ad affievolirsi. A perderci sono soprattutto le squadre che stavano realizzando una stagione magica, come l’Atalanta. Secondo la 24ª edizione dell’European Football Club Report realizzata da Iquii, dal 17 febbraio al 16 marzo 2020 il club bergamasco è infatti uno di quelli che ha beneficiato delle maggiori crescite a livello europeo. Questo studio prende in considerazione i campionati di Serie A degli 8 Paesi più importanti d’Europa: Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Italia, Portogallo, Olanda e Russia. In totale le squadre sono 150 perché Bundesliga, Eredivisie e Portuguese Liga hanno 18 formazioni e la Premier League russa solo 16.