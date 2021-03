Non c’è solo l’Atalanta: viaggio all inclusive tra i «top» e i «flop» d’Europa. Campioni, volti nuovi... e uno sconfitto very special

A pprofittiamo della pausa nazionali per dare un ulteriore sguardo al di fuori della nostrana Serie A e vedere cosa succede nei campionati esteri. Questa volta però non ci soffermiamo su un giocatore in particolare, raccontandone la sua storia dall’infanzia al rettangolo verde, quanto piuttosto sulla situazione di classifica e sui nuovi volti interessanti che stanno emergendo all’estero. Tutto ciò in chiave “Top&Flop”, giusto per avere un’idea di chi si stia parlando nel caso l’anno prossimo dovessimo incontrare qualcuno dei qui citati durante una competizione internazionale (incrociamo le dita).