Non è vero che in Italia si gioca meno che altrove, ma è vero che si fischiano troppi falli (e questo penalizza l’Atalanta)

I l 19 settembre, dopo il big match della domenica sera disputatosi all’Allianz Stadium che ha visto Juventus e Milan pareggiare 1-1, Pioli ha sollevato una questione interessante. ”Oggi abbiamo giocato solo un tempo effettivo di 48 minuti. Si parla, si fischia e ci si ferma troppo. Questo non aiuta l’intensità e lo spettacolo. In Europa facciamo fatica”. Abbiamo deciso di approfondire il tema, per cercare di capire se effettivamente ci sia del vero nelle sue parole, sfruttando un report proposto da CIES Football observatory, un’organizzazione con sede in Svizzera che propone studi statistici su calciatori, squadre e tornei. I dati da loro elaborati sono relativi ad un arco temporale piuttosto ampio che va dal 1 luglio 2019 al 3 marzo 2021 e prendono in esame 37 competizioni differenti. Ha ragione Pioli? Prima di tutto, riascoltiamo le sue parole.