I l campionato italiano sta mettendo in mostra il peggio in questi ultimi giorni. Ma gli altri campionati europei come stanno reagendo di fronte all’aumento dei casi Covid? Ed in Sudamerica? E gli sport statunitensi ed australiani? Abbiamo cercato di rispondere a queste domande per offrire uno sguardo su come diverse realtà sportive stiano combattendo contro la diffusione della pandemia.