Non solo Europei, l’Atalanta scala anche la Copa America: è nella top 10 delle squadre «d’origine» (e la Serie A è prima)

N ove calciatori all’Europeo, di cui 8 nelle squadre che hanno disputato gli ottavi di finale (unica eccezione il russo Aleksei Miranchuk), e altri 3 in Copa America, l’argentino Cristian Romero e i colombiani Duvan Zapata e Luis Muriel: l’Atalanta è uno dei club che sta fornendo il maggior numero di atleti alle due competizioni continentali per nazionali più importanti in corso in questi giorni. Davanti a tutti c’è il Manchester City con 17 calciatori: 14 all’Europeo, più l’argentino Sergio Aguero e i brasiliani Ederson e Gabriel Jesus in Copa America. Seconde con 16 Juventus e Chelsea: per i bianconeri 12 all’Europeo, per gli ultimi vincitori della Champions League 15. Appena giù dal podio il Bayern Monaco con 14, tutti però coinvolti nel torneo itinerante nel vecchio continente. Quinto l’Atletico Madrid, l’unico club contraddistinto da una ripartizione quasi equilibrata: 6 all’Europeo, 7 nel torneo della Conmebol. Sesti a pari merito Atalanta, Inter e Manchester United con 12, davanti di una lunghezza a Liverpool e Dinamo Kiev. In doppia cifra pure Paris Saint-Germain, Barcellona, Tottenham e i due Borussia, Dortmund e Monchengladbach.