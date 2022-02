Olympiacos-Atalanta: cosa cambia per la qualificazione senza i gol che valgono doppio (e il precedente con lo Sporting)

S compare la regola dei gol in trasferta: una mini-rivoluzione nel calcio. Da quest’anno, nelle competizioni europee, è in vigore il nuovo-vecchio regolamento, che cancella il valore doppio attribuito - in caso di parità - alle reti segnate fuori casa: la notizia di ieri è che, dall’anno prossimo, la novità riguarderà anche la Coppa Italia. L’adeguamento italiano alle norme Uefa avverrà dalla prossima edizione: le semifinali 2021/22 saranno le ultime con la regola (ma l’Atalanta è già stata eliminata). Un discorso che - con il format attuale - vale solo per le semifinali, l’unico turno di Coppa Italia che prevede andata e ritorno.