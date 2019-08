S an Paolo, Brasile. La città più popolosa del Paese, quella dell’immigrazione. Sì, perché tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, centinaia di migliaia di europei sono partiti per cercare fortuna in Sudamerica. Quindi in Brasile. Italiani, portoghesi, spagnoli, tedeschi, russi, polacchi. Ma soprattutto italiani. Tant’è che a San Paolo risiede la più numerosa comunità di oriundi italiani: si dice che almeno sei milioni di persone abbiano almeno un ascendente proveniente dalla nostra penisola. Un legame stretto, strettissimo. Lo stesso che sembra esserci con l’Atalanta.