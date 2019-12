Parola di Football Manager: per Colley, Bettella e altri 10 talenti del vivaio c’è un futuro da campioni

di Morgan Guida

K ompany, Aguero, Sergio Ramos, Falcao, Messi. Cosa li accomuna? Sono sicuramente tutti grandi campioni, ma ciò che li porta ad essere affiancati in questo articolo è un videogioco. Il videogioco in questione è Football Manager, gioco di simulazione manageriale calcistica che nel 2006 (quando i giocatori sopracitati avevano tutti tra i 18 e i 20 anni) fu in grado di prevedere che i 5 giovani sarebbero entrati dopo poco tempo tra i migliori giocatori al mondo. Dopo 13 anni possiamo dire che il gioco ci aveva azzeccato eccome. È noto inoltre che sia Roberto Firmino, sia Alex Sandro siano stati scoperti rispettivamente da Liverpool e Porto proprio grazie all’accuratezza e la profondità del database di Football Manager, giusto per citarne altri due e far capire che questo non è «solo» un videogioco, ma un simulatore della realtà a tutti gli effetti. Appurato che il database di Football Manager sia piuttosto realistico e spesso «preveda» quasi il futuro, perché non vedere se la nostra Atalanta nasconde qualche perla inaspettata? Risposta immediata, che vi documentiamo in questo approfondimento: sì.