Pasalic e Muriel, top e flop del derby. Mario, che crescita in attacco - 6 grafiche

S ono strani i numeri. Dicono sempre la verità, ma vanno interpretati. E sono fondamentali per capire globalmente la prestazione di un giocatore. Ne analizziamo due, oggi. Il primo è Pasalic, decisivo con una doppietta, ma poco preciso, oltre che meno preciso in fase d’impostazione rispetto alle sue medie stagionali. E poi Muriel, bacchettato da Gasperini in conferenza stampa (ma non possiamo sapere cosa Gasperini gli avesse chiesto di fare sul campo, ovviamente), ma nel complesso secondo i numeri autore di una prestazione oscura ma non totalmente negativa, con tanto lavoro per la squadra.