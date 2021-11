Porto Alegre, ma non troppo: storia del «Grenal», il derby con un’ultima puntata triste: sono spuntate bare nerazzurre

O ggi prendiamo un volo e anche noi, come alcuni atalantini in questi giorni impegnati con le Nazionali, andiamo in Sud America. Atterriamo in Brasile e ci troviamo a Porto Alegre, città da un milione e mezzo di abitanti, capitale del Rio Grande do Sul, Stato situato sulla Lagoa dos Patos, la seconda laguna più grande dell’America latina. È sabato 6 novembre e va in scena il derby della città: a sfidarsi ci sono l’Internacional e il Gremio. Il derby è chiamato «Grenal» in Brasile da quando, nel 1926, il giornalista Ivo dos Santos Martins (tifoso del Gremio), per non dover scrivere ogni volta il nome delle due squadre per esteso, inventò la parola. È un derby caldissimo e spesso violento. Giusto per far capire ciò di cui andremo a parlare: il 13 marzo 2020, un Grenal di Copa Libertadores finì con otto espulsioni, quattro per parte. 23 maggio 2021: quattro espulsioni. Ma, come vedrete, anche questa volta non mancheranno le sorprese. Si gioca al Gigante da Beira-Rio, casa dell’Internacional. Giornata numero trenta, otto alla fine: la squadra di casa è settima, mentre gli ospiti sono penultimi, in piena zona retrocessione e dietro di loro c’è solo la Chapecoense, squadra che ricorderete per il tragico incidente aereo.