di Enrico Mazza





D iciamolo subito, l’argomento «calci di rigore» non è tra più graditi dalla tifoseria atalantina per il continuo rimando ai torti arbitrali subiti o ancora di più ai favori verso altre squadre, il tutto, come se non bastasse, accompagnato dalla riconosciuta allergia dei nostri bomber nei confronti dei calci dal dischetto. In questa sede ci limiteremo ad analizzare i freddi numeri senza dimenticare alcune delle tante storie che spesso sono legate alla realizzazione o all’errore nell’esecuzione dei calci di rigore.