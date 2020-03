Prendetevi 5 minuti con... quanto vale ora l’Atalanta? Volano Gosens, Ilicic e Pasalic, e il totale supera la Fiorentina

I n questo momento di lutto collettivo per la nostra provincia e più in generale per l’Italia intera non è facile parlare di giro di denaro associato allo sport: gli stipendi dei calciatori, ma anche dei cestisti dell’Nba o dei piloti, appaiono spropositati rispetto ai salari dell’uomo qualunque. Non dobbiamo però scordare che questi valori rispecchiano l’economia di mercato: i calciatori, così come i tennisti e i golfisti, guadagnano tanto perché contribuiscono a generare un giro d’affari per gli sponsor e le tv decisamente superiore a ciò che incassano. Non a caso chi in Italia pratica discipline minori, come per esempio la pallamano o il tennis tavolo, è costretto a lavorare perché non avendo sufficiente visibilità né seguito popolare non riesce ad ottenere ingaggi né contratti pubblicitari sufficienti al suo sostentamento. Fatta questa doverosa premessa, possiamo parlare della nostra amata Atalanta, sottolineando come grazie ai risultati ottenuti a febbraio e nei primi giorni di marzo, il valore complessivo della sua rosa sia ulteriormente cresciuto. Lo certificano i dati pubblicati da Transfermarkt, la bibbia delle quotazioni di calciatori di tutto il mondo.