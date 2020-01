Primavera, giovani di bellissime speranze. Tutti i dati dell’andata: non solo Traore e Colley, spicca Guth

È terminato il girone di andata del Campionato «Primavera» con l’Atalanta capace di conquistare la vetta della classifica con un ampio margine rispetto alle inseguitrici, ben 9 punti sul Cagliari secondo e più staccate le altre formazioni. Abbiamo già scritto che vincere il campionato non porta nessun risultato concreto in quanto poi vi sarà la fase finale, con le carte rimescolate, ma resta ovviamente un bel biglietto da visita e la certificazione della qualità della squadra guidata da Brambilla. Profittando del termine della prima parte del campionato andiamo a caccia dei numeri relativi ai giovani atalantini per scoprire quali giocatori sono stati maggiormente impiegati, i minuti di gioco e altre statistiche capaci di far maggior luce sulla squadra bergamasca.