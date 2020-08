I l momento più atteso è sempre più vicino: domani, martedì 12 agosto, c’è Atalanta-Psg, una sfida destinata a entrare per sempre nella storia del club nerazzurro. Partite così, qualche anno fa, si giocavano solo alla PlayStation. Oggi è realtà, contro ogni più ottimista previsione. Così in alto, l’Atalanta non è mai arrivata. E comunque vada sarà stato splendido sognare. Di fronte alla squadra di Gasperini ci saranno giocatori tra i più forti al mondo, campioni veri. Per questo anche solo la possibilità di affrontarli ha il sapore di un’impresa. Conosciamoli meglio, analizziamo nel dettaglio la rosa del Paris Saint-German.