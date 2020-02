Quant’è possibile la «remuntada» del Valencia? Pochino. Tutti i casi in Champions, sotto di 3 gol

«S e è un sogno non svegliatemi», avrà pensato ogni tifoso atalantino ieri sera, al fischio finale. Quattro gol rifilati al Valencia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Non sembra vero, eppure è realtà. Peccato solo per quel gol subito, che terrà aperta la qualificazione fino al termine della sfida di ritorno, in programma il 10 marzo. Di rimonte, nella storia di questa splendida competizione, ce ne sono state. L’Atalanta non può sottovalutare il discorso qualificazione, tutt’altro che chiuso. Ma a noi di Corner piacciono i numeri e così ci siamo chiesti: quante volte una squadra che ha perso con tre gol di scarto all’andata è riuscita poi a strappare la qualificazione? Quanti precedenti di questo tipo ci sono? Pochi, lo diciamo subito.