Quanti soldi fa il calcio? L’Atalanta batte (quasi) tutte le francesi, ma la Serie A cresce meno dei concorrenti

I l calcio europeo continua a crescere, almeno in termini di fatturato, e l’incidenza dei 5 campionati principali è sempre maggiore: Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1 determinano infatti i tre quarti dei ricavi complessivi di tutti i campionati nazionali europei di prima divisione. Secondo i dati recentemente pubblicati dall’Ueffa nello studio chiamato «The European Club Footballing Landscape», nel 1996 i campionati europei di Serie A fatturavano in tutto 2,8 miliardi di euro (escludendo i ricavi del calciomercato). Questa voce ha raggiunto i 6 miliardi nel 2000 e ha varcato quota 10 miliardi per la prima volta nel 2007. Da quell’istante l’incremento è stato di circa un miliardo di euro a stagione, grazie soprattutto ai 5 campionati più ricchi: la loro quota sul totale è passata dal 67 per cento al 75 per cento e pare destinata a salire ancora.