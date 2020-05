Quanto costa comprare o vendere un giocatore? Un salasso: 100 milioni in più all’anno. Spese pazze in Serie A

N on sarà il campionato di calcio più bello al mondo, come invece era negli anni Ottanta e nei primi Novanta quando c’erano Maradona, Platini, Van Basten, Zico, Falcao e Rummenigge, ma la Serie A è sicuramente il più amato dagli intermediari calcistici. Un amore totalmente interessato il loro, almeno a guardare i dati contenuti nella quarta edizione dello studio della Fifa intitolato “Intermediaries in International transfers 2019” (Intermediari nei trasferimenti internazionali 2019). Per ogni operazione di mercato la società venditrice e quella acquirente possono infatti affidarsi ad uno o più intermediatori, così come il giocatore stesso per portare a termine l’affare. Vediamo tutti i dati di spesa.