Quanto costano le nuove maglie? Ecco la classifica: Inter e Juventus le più care, l’Atalanta (quasi) sul fondo. Tutti i dati

I l tifo di ognuno di noi per la squadra del cuore è ricco di simboli. Uno su tutti: la maglia. Tutti ne abbiamo a casa almeno una: quella dell’annata indimenticabile, quella del giocatore preferito, oppure senza alcuna scritta sul retro perché “i giocatori passano, la maglia no, resta”. E così ogni anno rinasce l’attesa per scoprire come sarà quella della stagione successiva, con sensazioni che si dividono tra l’entusiasmo per la nuova scoperta e il timore di trovare qualcosa che l’occhio non gradirà. Ogni anno una rivoluzione, piccola o grande, con società e sponsor tecnici alla ricerca di novità interessanti, ma senza dimenticare la tradizione. Per niente facile. La maglia ufficiale è in assoluto uno dei cimeli più apprezzati dai tifosi e non sono certo pochi a collezionarla, anno dopo anno, stagione dopo stagione. Una passione, quella per le divise, non certo economica. Oggi i club vendono maglie autentiche, identiche a quelle utilizzati dai giocatori in campo. Ma tutto ha un prezzo, con qualche differenza. Abbiamo fatto un giro tra i negozi online delle squadre della prossima Serie A, per capire quali maglie costano di più e quali costano di meno. Analizzando anche i prezzi di personalizzazione (nome e numero) e patch della Serie A. All’appello mancano tre club: Empoli, Napoli e Salernitana, che non hanno ancora ufficializzato la divisa per la prossima stagione. Cagliari, Genoa, Sampdoria e Venezia, invece, non permettono nel proprio store digitale l’inserimento di personalizzazione e patch, per questo nel grafico è presente soltanto il prezzo della maglia “base”.