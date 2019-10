Quel giorno che de Roon fece gol al City. Provaci ancora, Marten

Q uella porta la conosce bene. Sotto il settore dei tifosi ospiti, verso il quale ha corso come un pazzo al 90° e qualche cosa di quel 5 novembre 2016. Come cantava Venditti, ci vorrebbe un amico. Friend appunto, al secolo George, prototipo del roccioso difensore inglese: un tipo da 1 metro e 88 che randella come un fabbro, ha piedi così così, ma azzecca il cross giusto. Quello dell’avemaria, mentre tutti i giocatori in maglia rossa si lanciano dentro l’area, «in the box» come amano dire i telecronisti inglesi. E in corsa sbuca il numero 14 di un olandese: è Marten de Roon: una capocciata ed è rete. Manchester City-Middlesbrough 1-1. Per i 5.000 arrivati dal Teesside è il delirio, per la squadra di Pep Guardiola una beffa totale, per Marten la prima rete in Premier. Ne segnerà 4 alla fine, ma non basteranno a salvare il Boro.