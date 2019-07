I l nostro giro per il mondo alla ricerca di luoghi chiamati come l’Atalanta continua. Siamo partiti da un asteroide, poi un’antica cittadina greca, poi una spiaggia a Capo Verde. Oggi viaggiamo attraverso l’oceano atlantico, fino in Arkansas, negli Stati Uniti, dove si trova il lago Atalanta. Ma non un lago naturale, bensì un bacino artificiale costruito quasi senza motivo, in un momento in cui il paese a stelle e strisce viveva un periodo di grande difficoltà.