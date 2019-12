Ranking Uefa, l’Atalanta nelle «sette sorelle» italiane. Ecco tutti i dati (grazie a un lettore)

C he ci va a fare l’Atalanta in Champions League? Rischia solo di danneggiare il ranking dell’Italia, facendosi retrocedere in quinta posizione. E se scivoliamo al 5° posto, o peggio, non avremo più 4 squadre nella competizione regina. Quanti di voi negli ultimi mesi si sono imbattuti in un ragionamento del genere da parte dei tifosi avversari su Facebook e sui forum dei tifosi? Ce l’avete segnalato in tanti, ma Luca Cuminetti, abbonato di Corner, ha fatto di più. Luca ha raccolto i dati, provando ad analizzare il peso del club bergamasco sul ranking dell’Italia. Poi ce li ha mandati e da lì è nato questo servizio di approfondimento.