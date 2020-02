Risultati e mercato: ecco i nuovi valori delle rose. L’Atalanta cresce: un altro passo verso quota 300 milioni

D opo le tante «pagelle» date al mercato, occorre anche guardare i numeri, com’è nello stile di Corner. E uno dei valori che più vanno tenuti d’occhio è il valore delle rose. Com’è cambiato quello dell’Atalanta nel corso della stagione? E com’è cambiato dopo il mercato? E tutte le altre? Ecco tutti i dati., ricavati mettendo a confronto i valori dei giocatori riportati dal sito Transfermarkt, la bibbia mondiale delle quotazioni: sono quasi 50 mila le società calcistiche e oltre 450 mila i giocatori presenti nel suo database. Due i confronti che abbiamo effettuato: un primo tra il valore attuale e quello a fine dell’ultimo mercato estivo. Essendosi chiuso il 2 settembre, abbiamo preso il primo valore successivo, ossia il 15 settembre. Il secondo parallelo riguarda invece il valore della rosa attuale con quello prima dell’inizio della sessione invernale del mercato: in questo caso il termine di riferimento è il 15 dicembre 2019. Precisiamo però che trattasi, in tutti i casi, dei giocatori a disposizione di Gasperini, non dei giocatori di proprietà dell’Atalanta: nella nostra analisi sono infatti esclusi gli atalantini in prestito in altri club mentre sono inclusi i tesserati di altri club, come per esempio Mattia Caldara, in prestito a Bergamo.