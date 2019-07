Rovetta, ci mancherai. Ecco le «chicche» di undici anni di ritiro al «Marinoni»

di Matteo de Sanctis

D all’Atalanta alla Pergolettese: il centro «Marinoni» di Rovetta ospiterà dal 17 al 24 luglio il ritiro della neopromossa formazione di serie C allenata dall’ex atalantino Contini, con tanto di amichevole tra le due squadre che si dovrebbe giocare martedì 23 luglio a Clusone. Dopo undici anni, intervallati dal ritiro di Brentonico nel 2009 in Trentino (dove tra luglio e agosto ci saranno un camp delle giovani promesse dell’Atalanta, il Monza di Berlusconi, il Las Vegas e gli esordienti del Ga Tokyo) all’epoca di Gregucci e Acquafresca, l’estate dell’Atalanta sarà lontana da Rovetta. Lontana per modo di dire, visto che Clusone confina con Rovetta, dunque da Bergamo si guadagnano quattro chilometri (soprattutto di traffico in meno la domenica sera verso la città). Undici anni ricchi di aneddoti spesso rimasti tra i protagonisti e l’esercito dei vari autisti e addetti al campo.