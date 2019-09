Se li conosci, li batti (toccate ferro). Ecco la rosa della Dinamo ai raggi X

D opo un’eterna estate di attesa, ci siamo: l’Atalanta è pronta a fare il suo esordio assoluto nel calcio che conta, tra le grandi d’Europa, in Champions League. In trasferta contro la Dinamo Zagabria, gli uomini di Gasperini dovranno dimostrare cosa potranno dare a questa competizione. Di fronte una squadra che ha raggiunto la fase a gironi dopo aver vinto i preliminari, una squadra che in campo darà tutto per giocarsi - come i bergamaschi - uno storico passaggio del turno. Ma quali sono i giocatori che l’Atalanta si troverà di fronte allo stadio Maksimir? Scopriamoli insieme, con numeri e curiosità.