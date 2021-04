Simulazione: subito fuori Juve, Milan e Inter. Che succede? L’Atalanta si gioca lo scudetto con l’eterno rivale: Lotito

S appiamo ormai tutti cosa sta succedendo a causa dell’annunciata nascita della Superlega, con il rischio per le 3 italiane implicate nella vicenda di vedersi escluse anche dalla Serie A in corso. Da una parte le dirigenze di Juventus, Milan e Inter firmatarie tra le altre della nascita di questo campionato elitario, dall’altro invece praticamente tutti tra tifosi, presidenti delle squadre escluse, leghe nazionali, UEFA, FIFA, Boris Johnson (sì, ha già commentato la vicenda schierandosi fortemente contro) e pare anche l’Unione Europea stessa. La domanda che ci siamo quindi posti è la seguente: nel caso in cui la Serie A decidesse davvero di escludere già le tre secessioniste dalla Serie A corrente, cosa accadrebbe? Siamo sicuri che l’Atalanta, come da molti ventilato, avrebbe già lo scudetto in tasca? In realtà non partirebbe da favorita, ed ora vi mostriamo perché. La via probabilmente più corretta per determinare una nuova classifica sarebbe quella di annullare completamente le partite giocate da Milan, Juventus e Inter, togliendo quindi anche i punti conquistati da ogni squadra contro di loro. Questo vorrebbe dire andare a ritroso, fino ad inizio campionato, per vedere quanti punti ogni squadra di Serie A ha conquistato contro le 3 big incriminate per poi sottrarli dal conteggio corrente. Ed è ciò che abbiamo fatto.