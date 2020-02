Sir Michael Oliver: ecco chi è l’arbitro diventato celebre per il «bidone della spazzatura» di Buffon (che aveva torto)

I l giorno tanto atteso è finalmente arrivato: Atalanta-Valencia, ottavi di finale di Champions League, questa sera a San Siro si scrive una pagina indelebile di storia nerazzurro. Occhi puntati su ogni singolo dettaglio, perché nulla può passare inosservato. Dagli oltre quarantamila di San Siro alle ultime di formazione, dagli avversari… all’arbitro. Sì, l’arbitro. Quante volte se n’è parlato negli ultimi mesi, tra polemiche per l’utilizzo del VAR, rigori assegnati o solo presunti. Chiaro che per una partita così importante il direttore di gara può diventare decisivo e qualcuno con buona memoria sportiva sarà sbiancato quando lunedì mattina è stato comunicato quello di Atalanta-Valencia. Ma come, proprio Michael Oliver? Quello col «bidone dell’immondizia al posto del cuore»? Sì, così lo aveva definitivo Buffon, con una battuta da Nobel della maleducazione. Facciamo un passo indietro, alla scoperta di quest’arbitro.