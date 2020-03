Soccerex, l’Atalanta e le società più ricche. Ecco chi vive «del suo» e chi pesca nei petroldollari arabi (o americani)

L a settimana scorsa vi avevamo raccontato del 75° posto dell’Atalanta nel Soccerex Football Finance 100, l’annuale rapporto redatto dagli esperti di Soccerex che indica i 100 club calcistici che vantano il maggior potere finanziario del pianeta. Per l’Atalanta è la prima apparizione in classifica ma complici l’aumento dei ricavi, dei valore dei calciatori della rosa e dei fondi a disposizione in cassa, tutte dirette conseguenze degli ottimi risultati di quest’anno, dovrebbe figurare nella Top 100 anche nei prossimi anni. La classifica è capeggiata dal Paris Saint-Germain che ha appena scalzato il Manchester City, al comando nelle due precedenti edizioni. Terzo si riconferma il Bayern Monaco mentre poco sotto il podio c’è il Tottenham. Quinto è il Real Madrid mentre il Barcellona è 12°, dietro persino all’Atletico Madrid. Nelle prime 10 posizioni ci sono altri 3 club inglesi: Arsenal, Chelsea e Liverpool in fila indiana, dal 6° all’8° posto. La Juventus è invece nona per la seconda edizione di fila e il Borussia Dortmund 10°. L’Atalanta è al 75° posto, subito dietro allo Shanghai SIPG (Cina), al Bologna, al San José Earthquakes (Usa) e al Rennes (Francia). La Dea però precede il Deportivo Gaudalajara (Messico), il Torino, il Brighton & Hove Albion (Inghilterra), l’Orlando City (Usa) e il Nizza. Vediamo i dati dei nerazzurri confrontati con le Top20 del mondo.