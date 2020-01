Sopra la panca, il mister campa. Gasp e gli altri, tutti i confronti: batte Mondo e Colantuono, tallona Inzaghi

«I l contratto a Gasperini lo vorrei fare a vita». Queste sono le parole che in più occasioni ha pronunciato Antonio Percassi quando è stato chiamato a pronunciarsi sul futuro della panchina bergamasca. Per il momento il nostro allenatore si avvia a completare la quarta stagione consecutiva alla guida dell’Atalanta con risultati senza precedenti, dopo 21 giornate possiamo contare 168 partite ufficiali con una media punti per partita pari a 1,75. Da tempo è in atto il confronto a distanza con altri 2 allenatori celebri della storia atalantina come Mondonico e Colantuono che possono vantare più stagioni nerazzurre di lui però su differenti periodi. Mondonico 7 annate, la prima di ogni ciclo in Serie B, dal 1987 al 1990 e dal 1994 al 1998 per complessive 293 partite con una media punti di 1,37; Colantuono anche lui con 7 stagioni dal 2005 al 2007 e dal 2010 al 2015 con 2 stagioni in B e relative promozioni ed un esonero al termine di un percorso che registra 281 partite con una media di 1,47.