SPECIALE CHAMPIONS/2 Tre qualificazioni di fila: l’Atalanta nelle «super 10» che hanno già centrato il filotto

G iornata di festa in casa Atalanta, è Champions League per il terzo anno consecutivo. Grazie alla vittoria sul Genoa, la squadra di Gasperini ha scritto un’altra pagina di storia nerazzurra. Soprattutto, anche l’anno prossimo la squadra di Bergamo giocherà tra le big del calcio europeo, un risultato incredibile dal punto di vista sportivo, economico e sociale. Non c’è due senza tre, verrebbe da dire. Oppure, per usare un altro proverbio, che tre indizi fanno una prova: l’Atalanta è una big del calcio internazionale. Abbiamo approfondito in pieno stile Corner, come sempre. Basandoci sui numeri, facendo ricerca: ci siamo chiesti quante squadre, come quella nerazzurra, sono sempre andate in Champions League negli ultimi tre anni. Risposta piuttosto chiara: sono pochissime, sono le grandi del calcio europeo. Emoziona leggere il nome dell’Atalanta lì, in mezzo a chi la storia di questo splendido sport l’ha scritta per davvero.