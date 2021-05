SPECIALE CHAMPIONS/3 Atalanta in terza fascia, ecco chi sono le squadre già qualificate (o quasi)

C on la vittoria contro il Genoa, l’Atalanta ha centrato la sua terza qualificazione consecutiva alla Champions League. Un traguardo storico, che lancia ancor di più i nerazzurri tra le grandi del calcio europeo. Grazie a questo risultato, la squadra di Gasperini regala se stessa e a tutti i suoi tifosi la possibilità di vivere altre serate da sogno, come quelle degli ultimi anni, sperando che lo stadio possa presto colorarsi per poi esplodere nel tifo per quei colori che uniscono una provincia intera. Basti pensare alle emozioni vissute in questi anni. Dall’esordio indimenticabile - anche se in negativo - sul campo della Dinamo Zagabria, a quel San Siro per la prima volta atalantino nella beffarda sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk. La grandezza dell’Emirates Stadium, casa del Manchester City, con l’illusione del gol di Malinovskyi, prima del pareggio casalingo e delle due vittorie della consacrazione, che hanno portato la squadra di Gasperini agli ottavi di finale di Champions League. E poi quella sfida contro il Valencia. Quattro gol indimenticabili, una notte scolpita nella memoria di chi ha l’Atalanta nel cuore. Di lì a poco il Covid, quindi le porte chiuse. Quindi gradi appuntamenti, vissuti dal divano di casa. A partire dalla sfida di ritorno, contro gli spagnoli, fino ai quarti di finale contro il Paris Saint-German. Con la nuova stagione sono arrivate partite indimenticabili, Ajax e Liverpool in trasferta su tutte. E l’Atalanta tornerà ad affrontare questi grandi club a partire dal prossimo settembre, grazie alla qualificazione ottenuta oggi pomeriggio a Marassi. Ma quali sono le squadre già qualificate? Chi potrebbero affrontare i nerazzurri nella prossima edizione?