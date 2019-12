Storia di Lim, il re dell’olio di palma patron del Valencia. (E potevamo ritrovarcelo al Milan...)

D opo aver discusso per un paio di giorni sul Valencia, avversaria dell’Atalanta negli ottavi di Champions League, è ora di volgere lo sguardo al Milan, prossima rivale in campionato. Tra i due club non sembrerebbero esserci punti di contatto, nemmeno nelle ultime sessioni di mercato: la cessione di Andre Silva al club spagnolo per 25 milioni di euro, data come probabile l’estate scorsa, non si è poi concretizzata. Molto più clamorosa la cessione sfumata a cavallo tra il 2013 e il 2014: Peter Lim, magnate di Singapore, sembrava pronto ad acquistare il Milan, ma la sua proposta fu rispedita al mittente. Anziché abbandonare l’idea di entrare nel mondo del calcio, a maggio del 2014 Lim si comprò il Valencia di cui è ancora oggi maggiore azionista. E qui ne raccontiamo la storia.