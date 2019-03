Stranieri in nazionale: ci manca un mondiale (Castagne-Batshuayi, che derby)

di Carlo Canavesi

L o abbiamo scritto nella prima puntata: vedere un giocatore dell’Atalanta con la maglia dell’Italia fa sempre un certo effetto. Ma lo stesso discorso vale anche per le altre nazionali. Per esempio, nei mondiali in Russia senza gli azzurri, tanti bergamaschi si sono trovati a tifare Svizzera e Danimarca, solo per la presenza di Freuler e Cornelius. E chissà quanti, durante la finale di Italia 90, avranno sperato fino all’ultimo nella vittoria dell’Argentina di Caniggia contro la Germania.