Sutalo e Tameze, che numeri: prove da titolari. Bosko, prudente ma non troppo. Adrien, mediano che salta l’uomo

S quadra che vince non si cambia? No, anzi. Con Gasperini è tutta un’altra storia. Si può dire ormai che nel gruppo dei titolari dell’Atalanta, che ruotano partita dopo partita, ci sono da oggi due innesti: Bosko Sutalo e Adrien Tameze. Esordio dal primo minuto per entrambi, domenica contro il Cagliari e rendimento all’altezza di Toloi e Freuler, i due che hanno riposato per far spazio alle novità. Una novità piaciuta anche ai tifosi, che non si aspettavano un turnover così corposo contro una squadra che, fino a al triplice fischio, poteva ancora sognare un posto nella prossima Europa League. Ma in pieno stile Corner cerchiamo di capire se i numeri confermano quanto visto in televisione: come hanno giocato Sutalo e Tameze?