G iovanni Trapattoni compie 80 anni. Intramontabile, immarcescibile, te lo aspetteresti ancora lì, su una panchina in qualche angolo del mondo. Ma gli anni passano per tutti, e dopo tredici cambi di panchine, fra squadre nuove, ritorni e Nazionali, anche il Trap si è messo alla finestra. L’ultimo lavoro è stato un microfono della Rai, che poi l’ha trattato pure male per un mezzo moccolo uscito di bocca in diretta tv.